El nuevo acceso al vertedero de El Estrellín obliga a desvíos temporales de tráfico

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del nuevo acceso al vertedero de El Estrellín y la conexión de drenaje que ejecuta la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) avanzan a buen ritmo con unos trabajos que se localizan al sur de la cantera del Estrellín, en la intersección existente desde la carretera AS-329, aproximadamente en el punto kilométrico 0+000 de la misma, en su margen derecha.

En este punto, el proyecto de obras exige desvíos temporales del tráfico debidamente señalizados en las carreteras AS-328 y AS-329, manteniendo en todo momento el tráfico de la AS-328 en ambos sentidos de circulación, según ha informado la Autoridad Portuaria de Avilés.

Respecto a la AS-239, se habilitará una intersección provisional para mantener el acceso a la citada vía autonómica, a la Cantera de El Estrellín y al vertedero de ArcelorMittal. El plazo estimado de duración de estos desvíos provisionales será de unos 3 meses, a partir de este lunes 29 de septiembre de 2025.