El nuevo Parque de Bomberos de Gijón será una realidad: Licitación prevista para 2027

Simulacro de rescate en altura, en el Parque de Bomberos de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha traslado este lunes al Cuerpo de Bomberos su compromiso de dotarles de medios y recursos humanos suficientes, así como una infraestructura moderna que les permita prestar el servicio con mayor calidad y mayor seguridad.

Así lo ha señalado, con referencia al nuevo Parque de Bomberos, que se espera que sea licitado en la primavera de 2027, con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros.

"Gijón necesita mirar al futuro también desde el punto de vista de sus emergencias", ha remarcado Moriyón, durante su intervención en el acto de celebración del Día del Bombero, en el Parque de Bomberos, en el que se ha hecho entrega de distinciones a las entidades y personas que han colaborado a lo largo de 2025 con el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios para que su trabajo sea "más fácil, más seguro y más eficaz".

La regidora, que ha remarcado que detrás de cada uniforme hay una persona y detrás de cada servicio hay una familia que espera, ha incidido en que estos profesionales merecen un respeto institucional. En especial se ha referido a los que han fallecido en acto de servicio, sobre los que ha destacado que dieron lo más valioso que tenían para proteger a los demás.

"Este Gobierno municipal siempre ha estado con vosotros y vamos a seguir estando", ha dejado claro Moriyón, quien ha defendido que la construcción del nuevo Parque de Bomberos "no es un capricho" ni es solo un edifico es una infraestructura.

"Vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad", ha afirmado la alcaldesa. Unido a ello, ha señalado que de la misma manera que se comprometieron a construir la Comisaría local y hoy es una realidad, con ese mismo compromiso y voluntad política licitarán el nuevo Parque de Bomberos.

Ha remarcado, en este sentido, que desde el Ayuntamiento gijonés no les van a fallar porque saben el buen servicio que presta Bomberos. El objetivo, según ella, es seguir gestionando para mejorar el mismo y dotarlo de mayores medios, también humanos. Se ha referido, en este caso, a las últimas incorporaciones de bomberos.

Moriyón ha hecho alusión, especialmente, a la labor desarrollada durante el apagón eléctrico de 2025 y el incendio del monte Areo. Buena muestra, a su parecer, que se supo reaccionar y de que el un objetivo principal el Plan de Emergencias.

Ha destacado, además, que los bomberos acuden cuando hay emergencias y personas que les necesitan ayudan y lo hacen sin saber qué se van a encontrar. "Nunca vamos a dejar de trabajar para estar a la altura de ello", ha asegurado.

Junto a la alcaldesa han intervenido la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, y el Jefe de Servicio de Bomberos, Javier Álvarez Villazón.

Bravo, por su parte, les ha garantizado a los bomberos que desde el Ayuntamiento trabajan día a día con la "firme" voluntad de protegerles.

Ha remarcado, en este contexto, que el nuevo Parque de Bomberos contribuirá a mejorar el servicio. De cumplirse los plazos y licitarse en la próxima primavera, ha señalado que será entonces la cuenta atrás para que Gijón cuente con unas instalaciones "punteras" y para que se una ciudad todavía más segura, con equipo humano preparado, comprometido y siempre dispuesto a dar un paso al frente.

ACCIÓN COORDINADA

Villazón, por su lado, ha destacado la reorganización de unidades estratégicas hechas en el Cuerpo para dotar al servicio de más capacidad de mando y responder a los desafíos en 2026.

Ha llamado la atención, asimismo, que en 2025 hubo dos acontecimientos que marcaron un punto de inflexión: el apagón y los incendios del monte Areo.

En ambos casos, ha apuntado que se evidencia que el éxito viene de una acción coordinada y de saber aprovechar los recursos de cada uno. A esto ha sumado la importancia de la prevención y la planificación.

También ha destacado el nuevo Parque de Bomberos, a lo que agradecido la predisposición del Ayuntamiento. Ha incidido, también, en que son conscientes de que hay una responsabilidad "enorme" que conlleva este proyecto, ya que su diseño va a condicionar las intervenciones de bomberos. Sobre ello, ha señalado que en próximas semanas podrán plantear propuestas a los técnicos.

Además, ha resaltado el que se hayan incorporado siete nuevos miembros, que son ya parte efectiva de las unidades operativas. A ellos les ha deseado seguir trabajando con la misma vocación de servicio.

Tras las intervenciones, se han entregado las diferentes distinciones y se ha presenciado un simulacro de ejercicio en altura, para posteriormente dar paso a la ofrenda floral a los bomberos fallecidos en acto de servicio en 2025.