Nuria Rodríguez destaca la importancia de la nueva guía para la diversidad Lgtbiaq+ en las aulas

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y Lgtbi, Nuria Rodríguez, ha destacado hoy la importancia de la Guía de Diversidad Lgtbiaq+ y buenos tratos en las aulas, ya que se trata de un instrumento "altamente solicitado por el profesorado", durante la presentación de esta herramienta, elaborada por XEGA y financiada por el Principado.

"Basta ver cómo está hoy abarrotado el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio de Gijón; de hecho, hay gente que se ha quedado fuera porque este es un instrumento muy necesario para poder trabajar con el colectivo, con el alumnado, en este caso LGTBI, dentro de las aulas y saber de qué manera atender las necesidades que presentan", ha añadido la directora.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la guía pretende abordar la realidad de este colectivo, frente al ruido y la desinformación, y ofrecer experiencias, vivencias y, sobre todo, herramientas de prevención del acoso o estrategias para afrontar la difusión de discursos de odio en redes sociales y en otros ámbitos.

Rodríguez ha explicado que esta información es aún más necesaria porque, en estos momentos, las personas a quienes va dirigida la guía "están siendo diana" de la derecha y la ultraderecha", por lo que, ha añadido, "ahora más que nunca, necesitamos instrumentos que defiendan los derechos del alumnado y, sobre todo, necesitamos instrumentos que sean útiles para la ciudadanía en general".

La directora se ha mostrado convencida de que la futura ley asturiana Lgtbi será pronto una realidad y ha recordado que, esta misma semana, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha confirmado en el debate de orentación política que próximamente será llevada a la Junta General.