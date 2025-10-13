Obras en Canal del Texu y acceso a Bulnes: precauciones y posibles cortes

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad ha anunciado el inicio de los trabajos de mejora de la accesibilidad en las infraestructuras de uso público del Parque Nacional de los Picos de Europa, que incluyen actuaciones de mantenimiento y adecuación en la Canal del Texu, el sendero peatonal de acceso a Bulnes. Estos trabajos se desarrollarán durante las próximas dos a tres semanas.

Durante este periodo, se prevé la presencia de pequeña maquinaria en el camino, así como posibles interrupciones temporales del paso por motivos de seguridad. La consejería ha señalado que se adoptarán "todas las medidas posibles para minimizar tanto la duración de las obras como las molestias ocasionadas a vecinos y senderistas".

Los trabajos cuentan con una inversión de 425.000 euros cofinanciada por los fondos europeos Next Generation UE, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.