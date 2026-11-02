Las obras de la carretera AS-330 de Villaviciosa obligarán a cortes de tráfico desde el martes - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de la carretera AS-330, entre Villaviciosa y Puente Agüera, obligarán a realizar cortes temporales de tráfico a partir de este martes, 3 de noviembre, debido a los trabajos de aglomerado asfáltico. Las restricciones afectarán de forma progresiva al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0 y 11, en función del avance de las labores.

El Principado ha informado de los cortes al Ayuntamiento y a los usuarios de la vía, que deberán atender a la señalización provisional y a las indicaciones del personal de obra. El Consistorio también ha advertido de restricciones de aparcamiento en distintos puntos del tramo urbano, que incluye las calles del Carmen y Campomanes hasta la zona de La Ballera, así como de la presencia de vehículos pesados durante los trabajos.

La actuación, iniciada el pasado 16 de febrero y adjudicada a Construcción y Obra Civil de Asturias (CGS), cuenta con un presupuesto de 2,66 millones de euros y contempla la mejora de 10,6 kilómetros de carretera. Los trabajos incluyen la rehabilitación del firme, la renovación de la señalización y las barreras de seguridad, la mejora del drenaje y la construcción de tres muros de sostenimiento.