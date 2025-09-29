Las obras en el Desfiladero de la Hermida alcanzan una ejecución del 76%

Visita del secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, a las obras en el Desfiladero de la Hermida. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha visitado este lunes las obras de la carretera del Desfiladero de la Hermida, entre Asturias y Cantabria, una obra que alcanza una ejecución del 76% y acumula una inversión de casi 114 millones desde 2018.

En la visita a las obras de La Hermida, el secretario de Estado ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el consejero de Transportes de Cantabria, Roberto Media así como alcaldes de varios ayuntamientos de la zona.

Las actuaciones en marcha consisten en el acondicionamiento de la N-621 a lo largo de 17,2 kilómetros entre Castro Cillorigo y Panes, con casi 90 millones de euros de presupuesto, para ampliar la plataforma.

Santano ha afirmado que la mejora conseguida con estas actuaciones va a ser "muy notable". En este sentido, ha afirmado que "se están reduciendo los tiempos de viaje, y se incrementa la seguridad y la accesibilidad pues estamos rectificando curvas peligrosas, ampliando en lo posible la plataforma de la carretera hasta los 8 m y mejorando drenajes y señalización".

Las actuaciones están encaminadas a facilitar el uso de la carretera por ciclistas y peatones, a adecuar los miradores y zonas de parada existentes y acondicionar zonas para aparcamiento.

El secretario de Estado ha puesto el acento en que la carretera precisaba un acondicionamiento de su trazado, lo que comenzó a materializarse a partir de 2018 con las obras de rectificación de curvas de escaso radio y la mejora de los cuatro puentes que existen sobre el río Deva, en las que se han invertido 7,8 millones de euros.