Las obras de dos nuevas unidades de convivencia en la residencia Santa Teresa de Oviedo estarán listas en junio

Visita de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, a la residencia Santa Teresa de Oviedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la creación de dos nuevas unidades de convivencia en la residencia Santa Teresa de Oviedo concluirán el próximo mes de junio, según ha anunciado este domingo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante una visita a los trabajos en la que ha estado acompañada por la gerente del ERA, Nerea Monroy.

Las nuevas unidades se ubican en la séptima planta del edificio y tendrán una capacidad total de 24 plazas, distribuidas en dos espacios de 12 personas cada uno. Cada una contará con diez habitaciones individuales y una doble, además de cocina, comedor y sala de estar diferenciadas, así como otros servicios que permitirán un funcionamiento autónomo adaptado a las necesidades de las personas usuarias. La inversión destinada a esta actuación asciende a 1.490.953 euros, financiados con fondos europeos Next Generation.

El Centro Polivalente de Recursos Santa Teresa es actualmente el segundo mayor de la red pública asturiana, con 289 plazas residenciales y 28 de centro de día. Con la puesta en marcha de estas dos nuevas unidades de convivencia, Asturias contará con un total de seis en funcionamiento, tras las ya implantadas en Arriondas y en Valentín Palacio, en Siero.

Además, continúan en ejecución las obras para habilitar dos nuevas unidades en la Residencia Mixta de Gijón y tres en la de Infiesto, en el concejo de Piloña. En la actualidad, el ERA gestiona en torno a 5.500 plazas públicas en el Principado.

Durante la visita, Del Arco ha subrayado que las unidades de convivencia "representan un paso significativo en la implantación del nuevo modelo de cuidados", destacando que el objetivo es ofrecer a las personas mayores "un entorno que se parezca lo máximo posible a un hogar donde puedan mantener su autonomía, participar en las decisiones cotidianas y desarrollar su proyecto vital con mayor libertad".