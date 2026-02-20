Las obras de nuevas redes de la EMA en La Pecuaria causarán afecciones al tráfico hasta final de año

Plano de afectación al tráfico de obras de nuevas redes de la EMA en La Pecuaria (Gijón). - AYUNTAMIENTO DE GJIÓN

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este viernes que las obras de nuevas redes de la EMA conllevarán afecciones al tráfico en la avenida de La Pecuaria hasta final de año.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, desde este próximo lunes se realizarán modificaciones en la circulación rodada en la avenida de la Pecuaria, en el tramo comprendido entre la rotonda conocida como Puerta de la Pecuaria y el cruce con la avenida del Jardín Botánico (antigua N-632).

En este caso, se reducirá la circulación que actualmente fluye en dos carriles por cada sentido, pasando a estar disponible solamente uno en cada una de las calzadas. El citado tramo contará con la debida señalización.

Desde el Ayuntamiento, que ha puesto en valor esta inversión de unos 15 millones de euros, se ha recomendado la utilización de itinerarios alternativos para evitar atascos, especialmente en las horas de mayor afluencia en la zona.