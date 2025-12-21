Las obras de puente continúan esta semana con un corte total este lunes entre las 9.00 y las 13.00 horas

Archivo - El tráfico en el puente sobre el río Sella se cortará este martes de 09.00 a 13.00 horas por obras - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella continúan esta semana. Tal y como ya ocurrió semanas anteriores, para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios, durante la ejecución de estos trabajos serán necesario el corte total al tráfico entre las 9.00 y las 13.00 este lunes.

Desde el Ministerio de Transportes, se explica que se restringe el tráfico este 22 de diciembre para la retirada del corte existente y de la maquinaria.

Durante esas horas, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad.

El itinerario alternativo previsto durante estos periodos será la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (punto kilometrico 319) y Pando/Bones (km 326).