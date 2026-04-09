Las obras de la Ronda Sur de Oviedo se retrasan dos meses y afrontan un sobrecoste de 172.000 euros

Obras en la Ronda Sur de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Ronda Sur de Oviedo se retrasarán dos meses y acumularán un sobrecoste de 172.000 euros, cifra que eleva la cuantía total del proyecto a más de 2,1 millones de euros y dilata la finalización de los trabajos.

Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, la demora y el aumento presupuestario se debe a las obras del carril bici que unirá la zona de Otero norte, Villafría y San Lázaro con la Senda Verde que va desde el Parque de Invierno a Fuso. Además se incluyen actuaciones en materia de saneamiento y la mejora entronque pasarela Melchor Garcia Sampedro y Asensio Bretones entre otras.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo acordó en su última reunión la modificación del proyecto de urbanización de la Ronda Sur desde la plaza Cardenal Tarancón hasta el paso superior San Melchor García Sampedro, incrementando el precio del contrato en 208.437 euros, con el IVA incluido.

Las obras de la Ronda Sur se adjudicaron a finales de 2024 a Obras Generales del Norte (Ogensa), con un presupuesto inicial de 1,92 millones de euros y un plazo de ejecución de los trabajos previsto de siete meses.