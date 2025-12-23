Las obras de urbanización de La Pecuaria vinculada a la ampliación del PCTG se prorrogan dos meses

El portavoz de la Junta de Gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la prórroga, por dos meses, de las obras de urbanización de La Pecuaria, vinculadas a la fase 1 de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

De esta forma, la nueva fecha de fin de obras queda fijada en el 11 de marzo del año 2026. Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el portavoz de la Junta de Gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Sobre esta prórroga, el edil ha justificado que hubo que hacer una paralización de trabajos en algunos viarios durante la celebración tanto del Festival de Cine, porque ese vial daba acceso a una zona donde se llevaban a cabo proyecciones en la Laboral, como por la celebración del día de Difuntos, donde se consideró "adecuado" que se interrumpieran las obras para no entorpecer el acceso al cementerio.

A esto ha sumado que hubo un retraso de la confirmación de requisitos de unas casetas prefabricadas para centros de transformación, así como determinadas interferencias con las obras que está ejecutando la Empresa Municipal de Aguas (EMA), justo en el terreno colindante de la avenida de La Pecuaria.

PLAN DE VÍAS

Se ha acordado, por otra parte, las prórrogas de los tres préstamos participativos de la sociedad Gijón al Norte, que gestiona el Plan de Vías. De esta manera, se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sobre este asunto, el edil ha justificado que mientras no haya actuaciones, los socios deben hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de Gijón al Norte. Cabe recordar que, de cara a 2026, está prevista la llamada fase cero, que incluye, entre otras cosas, la demolición del viaducto de Carlos Marx.

ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTILLA

Martínez Salvador también ha anunciado la convocatoria de provisión por concurso específico de méritos de puestos singularizados del Ayuntamiento de Gijón, con un total de 24 puestos de trabajo singularizados.

En detalle, se trata de cinco jefaturas de servicio, diez jefaturas de sección, dos puestos de director de centro municipal integrado, tres de gestores administrativos, tres de informadores turísticos y un puesto de responsable del archivo.

Se trata, según él, del inicio de un proceso de estabilización de la plantilla, ya que un porcentaje muy importante de esta se encuentra provisto de una forma provisional.

También se ha aceptado la adenda de la Consejería de Educación del Principado de Asturias para el desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

La cantidad de las anualidades, en este caso, es de un total de 6.252.493 euros, de los que 2.084.164 euros corresponden al ejercicio 2025 y 4.168.239 euros al del próximo.

La Junta, además, ha adoptado dos acuerdos de aprobación de expedientes de contratación, uno de ellos relativo a los seguros a todo riesgo de daños materiales, los de responsabilidad civil y los de las flotas de vehículos del Ayuntamiento, con un presupuesto base de licitación de 3.548.292 euros.

Respecto al segundo, se refiere a los servicios necesarios para la gestión y coordinación del 11x12 para el curso escolar 2026-2027. A este respecto, el concejal ha señalado que la estimación es de 274.465 euros para el año 2026 y de 698.396 euros para 2027, lo que eleva el gasto estimado total a 972.861,63 euros.

Por otra parte, la Junta ha acordado la adjudicación a la empresa encargada del mantenimiento viario, Alvargonzález Contratas, de las obras de renovación del pavimento en el entorno de la plaza del Carmen, por un importe de 101.285,98 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes.