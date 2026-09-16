El Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia pide al Principado personarse como acusación en la agresión de San Mateo

Archivo - La directora general Nuria Rodríguez preside una reunión del Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Asturiano contra la LGTBfobia, ha celebrado este miércoles una reunión extraordinaria para analizar la agresión sufrida por los dos militantes de la Asociación Moza de Asturias, Rubén Rosón y Jorge Fernández, el pasado jueves dentro de las fiestas de San Mateo, en la que han decidido por unanimidad pedir al Principado que se persone como acusación popular dentro del proceso judicial que se abrir con respecto a esta agresión.

Así lo ha indicado tras la reunión del Observatorio, la Directora General Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez.

Rodríguez ha manifestado que desde el Observatorio también instan a la Fiscalía de Delitos de Odio y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que se hagan las investigaciones pertinentes de la manera más rápida posible y así como las acciones judiciales pertinentes ya que consideran que "hay elementos suficientes como para considerar este ataque como un ataque LGTBIfóbico, tanto por el arranque de la bandera arcoiris como por los insultos LGTBIfóbicos, en este caso homófobos, vertidos por parte de los agresores a las personas a las que agredieron".

El Observatorio ha condenado de manera "rotunda, unánime y expresa por parte de todas las personas que forman parte del mismo la brutal agresión" y han mostrado "apoyo explícito, sin fisuras y rotundo, a estos dos miembros de la Asociación Moza de Asturias". Además hanpuesto a su disposición todos los recursos que obran en la Administración Pública Asturiana.

INCREMENTO DE AGRESIONES

Nuria Rodríguez ha recordado que existe un teléfono que se conoce como teléfono arcoiris en Asturias y es ahí donde se recaban los datos con respecto a las agresiones o cualquier problema que tenga que ver con el colectivo LGTBI.

"Los datos son absolutamente provisionales, porque normalmente solemos tenerlos a final de año, pero sí puedo adelantar como algo tremendamente preocupante que durante todo el año pasado 2025, hubo 41 casos de agresiones, tanto físicas como verbales y en lo que llevamos de año, a día de hoy, a mes de septiembre, todavía quedando unos cuantos meses para que finalice el año, ya llevamos 42 casos", ha indicado la Directora General.

OVIDIO ZAPICO PIDE CONDENAS SIN MATICES

Por su parte el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se ha referido a la condena que este miércoles ha hecho "sin matices" el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y ha indicado que considera que dicha condena "se tenía que haber hecho sin ningún tipo de matiz desde el primer momento".

"Y sigue habiendo matices, porque sigue poniendo en tela de juicio que puede haber una motivación ideológica detrás, cuando claramente la hay. Es un ataque, insisto, fascista, que tiene luego muchos rasgos, el de la homofobia uno, pero es un ataque fascista. Por lo tanto, ante eso, la sociedad, yo creo que tiene que desde el primer momento ser clara y ser rotunda. Y los representantes políticos de los partidos políticos democráticos tenemos que ser rotundos. No hay cabida en Asturias a ese tipo de actuaciones", ha dicho Zapico.