Ocho establecimientos asturianos participan en la campaña Restaurantes contra el Hambre

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OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho establecimientos de Asturias participan en la 17 edición de la campaña Restaurantes contra el Hambre, impulsada por Acción contra el Hambre para recaudar fondos destinados a sus programas de lucha contra la vulnerabilidad alimentaria. La iniciativa estará activa hasta el 15 de noviembre y permite colaborar a través de la elección de platos o menús solidarios en los locales adheridos.

La campaña cuenta con participantes en Luanco, Urbiés, Llanes, Cabrales, Gijón y Oviedo. Entre ellos figuran Camarote Luanco; el Hotel Restaurante Casa Migio, en Urbiés; el IES de Llanes; La Casa de Juansabeli y La Cervecería Xana, en Cabrales; La Taberna Asturiana, en Gijón; y Las Tablas del Campillín y Taberna Salcedo, en Oviedo.

Bajo el lema "Somos de buen comer, somos de buen hacer", los establecimientos participantes seleccionan productos de sus cartas para convertirlos en platos solidarios. Por cada venta, destinan entre 0,50 y dos euros a Acción contra el Hambre, que empleará los fondos en sus programas en España.

La organización ha señalado que estos proyectos incluyen iniciativas de formación, empleo y emprendimiento orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y combatir la desigualdad social. Además, este año prevé poner en marcha un Observatorio de Seguridad Alimentaria en España para mejorar la información disponible sobre esta realidad y detectar posibles situaciones de riesgo.

La campaña reúne este año a más de 390 establecimientos en el conjunto del país. Desde su puesta en marcha en 2010, ha movilizado a 12.825 locales y recaudado 1,7 millones de euros, según los datos facilitados por Acción contra el Hambre. Los restaurantes participantes pueden consultarse en la web www.restaurantescontraelhambre.org.