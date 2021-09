"El odio no tiene cabida en la ciudad", destaca Pelayo Díaz para reivindicar los derechos LGTBI

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pregonero de San Mateo, el influencer Pelayo Díaz, ha destacado de Oviedo ser una ciudad "libre" donde nunca ha tenido miedo ya que "el odio no tiene cabida en esta ciudad", algo que a su juicio "ya no se puede decir en todas las ciudades de España".

"Como miembro del colectivo LGTBI+ reclamo mi derecho a ir por la

calle sin miedo, sin temor a que me insulten, o me peguen una paliza

o me quiten la vida y os invito a 'todes' a ser nuestros aliados, porque os necesitamos", ha indicado el conocido colaborador de televisión desde el balcón del Ayuntamiento de Oviedo.

"El odio no tiene cabida en la ciudad de Oviedo, porque en esta ciudad somos personas de bien, vecinos que nos ayudamos y nos queremos y que no vamos a permitir ningún tipo de discriminación", ha insistido, para resaltar que la homofobia "es un problema que no nos atañe solo a miembros de la comunidad LGTBI, necesitamos aliados que alcen la voz por nosotros".

En referencia al 'carbayón', Díaz ha indicado que la gente de Oviedo, al igual que el famoso árbol, "es gente fuerte, con personalidad y, lo que más me gusta, gente de palabra, que te promete una cosa o se compromete a algo y sabes que va ser así".

El influencer, que se ha mostrado afortunado de pertenecer a Oviedo, ha hecho un repaso por su infancia en la ciudad y sus recuerdos. Además, ha destacado el trabajo de los sanitarios y ha puesto en valor la mascarilla y la vacunación ya que "gracias a ellas este año podemos celebrar las fiestas de San Mateo".