'Al Oeste, en Zapata', Mejor Largometraje del 63 FICX

OVIEDO, 22 Nov.

El 63 Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) ha dado a conocer este sábado su palmarés, en el que Al Oeste, en Zapata, del director David Bim, se ha alzado con el Premio al Mejor Largometraje.

El jurado de esta sección, integrado por Alexis Juncosa, Eva Llorach, Scott Macaulay, Carlos Marques-Marcet y Sophy Romvari, ha otorgado además los premios de interpretación a Eszter Tompa, por Kontinental '25, y a Ben Whishaw, por Peter Hujar's Day, así como una mención especial para Andranic Manec por Ari. El galardón a la Mejor Dirección ha recaído en Ángel Santos por Así chegou a noite.

En la Competición Internacional FICX Premiere, el jurado compuesto por Lisandro Alonso, Lina Lizardou y Monica Stan ha distinguido como Mejor Largometraje a Los bobos, de Sofía Jallinsky y Basovih Marinaro, y ha reconocido la contribución artística de Mare's nest, del cineasta Ben Rivers.

El jurado Fipresci de la sección Retueyos ha premiado Skiff, de Cecilia Verheyden, destacando la precisión de su dirección y la interpretación de Femke Vanhove. El Premio Especial del Jurado ha sido para Sugarland, de Isabella Brunäcker.

En la Competición Internacional de Cortometrajes, el Premio Principado de Asturias ha recaído en Loynes, de Dorian Jespers, mientras que las menciones especiales han sido para 1:10, de Sinan Taner, y Si el silencio fuera azul, obra colectiva de cinco jóvenes realizadores.

El Jurado Joven ha distinguido como Mejor Largometraje de Retueyos a Magic Farm, de Amalia Ulman, y como Mejor Cortometraje a Tolos fueos el fueu, de Diego Flórez.

En el apartado de cine español, el jurado ha premiado como Mejor Largometraje a A la cara, de Javier Marco, que también se lleva el premio al Mejor Director. La mención especial ha sido para Al Oeste, en Zapata. El premio al Mejor Guión ha distinguido As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns e Ian de la Rosa, y el galardón al Mejor Montaje ha sido para Federico Delpero por Amílcar.

El Premio CIMA a la Mejor Película dirigida por una mujer ha recaído en Love Me Tender, de Anna Cazenave, con mención especial para Sorella di Clausura, de Ivana Mladenovic.

En la Noche del Corto Español, el premio al Mejor Cortometraje ha sido para Bariazioak, de Lur Olaizola, mientras que La diva, mi abuela y yo, de Inés G. Aparicio, ha obtenido el Premio Festhome de Distribución.

El Jurado de Cine Asturiano ha reconocido Volver a casa tan tarde, de Celia Viada Caso, como Mejor Largometraje, y Alimaña, de Juan Villa, como Mejor Cortometraje, con una mención especial para 'na mujer que conocí llamada Yudita. El premio Laboral Cinemateca Cortos ha sido para Cases, de Jandro Llaneza.

El Premio Rambal de XEGA ha recaído en As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns, mientras que el público ha otorgado su Gran Premio a Made in EU, de Stephan Komandarev. The bewilderment of chile, de Lucía Seles, ha obtenido el Premio Tierres en Trance, y Des preuves d'amour, de Alice Douard, el Premio Europa Film Festivals - Europa Joven.

El Premio Enfants Terribles al Mejor Largometraje ha sido para Le Grand Noël des animaux, dirigida por un colectivo de cineastas europeas.

Finalmente, el Premio Nuevos/as Realizadores/as del Principado de Asturias ha sido para el proyecto Pasar l'agua, de Pablo Casanueva. Movistar Plus+ ha otorgado el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ 2025 a Trella, presentado por Kabiria Films.