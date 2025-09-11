Olay (Chemours), en el décimo aniversario de la compañía: "La empresa sigue confiando en Asturias"

El líder de Chemours en España, José Olay, durante la presentación del balance de la compañía en la celebración de su décimo aniversario. - EUROPA PRESS

Campo resalta que en estos diez años se ha convertido en un centro de referencia

GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Chemours en España, José Olay, ha destacado este jueves que son una empresa que nació hace diez años como una escisión de Dupont y desde entonces "hemos crecido", ha remarcado.

"La empresa sigue confiando en Asturias como una oficina estratégica para la compañía", ha resaltado Olay, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración en sus instalaciones de Gijón del décimo aniversario.

Olay ha señalado que empezaron con apenas 30 empleados y, a día de hoy, son más de 170 personas en España, estando la oficina principal en España en Gijón.

Asimismo, ha resaltado que ofrecen procesos de finanzas, así como de recursos humanos y digitales. También ha remarcado que dan servicio a todo el mundo. Especialmente ha recalcado que, como oficina estratégica, cada vez hay puestos más interesantes que vienen a hacerse desde Asturias.

Sobre la plantilla, con una media de edad por encima de los 30 años, ha apuntado que es "diversa y multicultural". Ha señalado que en Gijón hay representadas más de 21 nacionalidades y se hablan casi 15 o más idiomas. "Además, es una plantilla joven, con mucho talento y que está aportando mucho valor a la compañía", ha destacado.

En cuanto a los planes de futuro, ha indicado que quieren seguir trayendo trabajos interesantes a Asturias y crecer como empresa, además de dar oportunidades también de desarrollo a sus empleados, para que hagan cada vez cosas más interesantes y de mayor valor añadido.

Preguntado por Dupont, ha aclarado que son empresas "completamente independientes". Ha señalado que es "la extensión de los tres negocios de química más tradicional de Dupont, el dióxido de titanio y los productos florados, tanto los productos refrigerantes como polímeros".

CENTRO DE REFERENCIA

El acto de celebración han participado diversas autoridades regionales y locales, entre ellas el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan José Campo, o el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gijonés, Jesús Martínez Salvador, así como representantes políticos, como pueda ser

Campo, por su lado, ha resaltado de Chemours que no se puede olvidar que surgió de una de las instituciones de Dupont, empresa que ha dejado un impacto tremendo en Asturias y que también ha sido modélica en sus instituciones y en sus transformaciones.

Ha señalado, asimismo, que nació con 30 trabajadores y, actualmente, ha multiplicado prácticamente por seis esta cantidad y se ha convertido en un centro de referencia y un centro de excelencia internacional para la propia compañía.

TALENTO ASTURIANO

También Martínez Salvador ha remarcado que Chemours es una empresa internacional, puntera y líder en un sector estratégico muy importante, que celebra, además, una década en Asturias.

Ha recordado, unido a ello, que el Ayuntamiento de Gijón hace siete años logró recuperar el edificio en el que se encuentra, abrirlo como una residencia empresarial y, gracias a eso, se pudo ofrecer a Chemours, que en aquel momento necesitaba crecer y pudo encontrar aquí "un sitio perfecto en el que desarrollarse", ha resaltado.

Ha puesto en valor, asimismo, que a multiplicado su plantilla y que tiene muchos proyectos de futuro. Para él, viene a reforzar la política de desarrollo económico que el Ayuntamiento de Gijón lleva trabajando desde hace mucho tiempo.

POLÍTICA INDUSTRIAL

Por su parte, el diputado nacional del PP, Guillermo Mariscal, miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados y que se ocupa del área de Energía y de Industria en el Grupo Parlamentario, ha apostado por que "haya predictibilidad, es decir, que tanto en precios como en políticas industriales se pueda invertir a largo plazo".

Para él, ese es el problema que hay con el Gobierno actualmente. En este sentido, ha opinado que ni a nivel presupuestario ni tampoco en política industrial se está dibujando un escenario que pueda permitir inversiones, algo que, según él, es el problema que tiene Asturias.

"Asturias, que es el referente industrial de toda España, necesita una legislación y un gobierno que piensen a largo plazo", ha considerado Mariscal, quien ha apuntado que el PP trabaja en el Congreso de los Diputados para garantizar que se puedan obtener precios de energía a largo plazo, que permitan la competitividad de la industria asturiana, así como una legislación que facilite los trámites burocráticos.

El objetivo es contribuir a que la industria asturiana y la industria española crezcan a los niveles que merecen, según el PP. Sobre ello, Mariscal ha lamentado que, actualmente, estos están muy por debajo del 20 por ciento marcado para 2020.

"Estamos por debajo del 14 por ciento y, sin una industria fuerte, es muy difícil competir económicamente con nuestros socios y, por tanto, garantizar salarios estables y fuertes y una sociedad que pueda crecer al ritmo y a nivel que a todos nos gustaría", ha llamado la atención.