La ONCE dedica su cupón del 1 de marzo a la reforma constitucional para suprimir el término "disminuidos"

El presidente de la Junta, Juan Cofiño; Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias; Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, y Mónica Oviedo, vicepresidenta de CERMI Asturias presentan el cupón del 1 de marzo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este martes la presentación del cupón de la ONCE del viernes 1 de marzo, que estará dedicado a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que cambia el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". Se han editado 13,5 millones de boletos que repartirán seis millones de euros.

A la presentación del cupón han asistido el presidente de la Junta, Juan Cofiño; Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias; Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, y Mónica Oviedo, vicepresidenta de CERMI Asturias. Al acto han acudido también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Luis Carlos Espino, y el coronel delegado de Defensa de Asturias, Juan Luis González, así como representantes de todos los grupos parlamentarios con representación en Asturias.

El presidente del parlamento asturiano ha destacado que la reforma constitucional era "necesaria" y se trata de una "medida histórica". Favorece, ha dicho, el desarrollo de políticas que contribuyen a fomentar el lenguaje inclusivo como paso previo "necesario" para adoptar conductas y comportamientos "también inclusivos", de manera que se normalice la discapacidad y que las personas que la padecen "sean tratadas con naturalidad y con dignidad".

El nuevo texto del Artículo 49 refleja que "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". A este respecto, Juan Cofiño ha celebrado que se haya suprimido el término "disminuidos" porque era "un trato incorrecto". "Personas con discapacidad, como dice el lema del cupón, nos indica que lo primero, y ante todo, se trata de personas", ha dicho.

Cofiño ha destacado que el nuevo artículo, además de "dignificar" la forma de llamar a las personas con discapacidad, incluye modificaciones "importantes" que aluden al desarrollo de políticas y legislación, ofreciendo un nuevo marco protector y garantizando los derechos de todas las personas, incluyendo medidas específicas para mujeres y menores con discapacidad.

La vicepresidenta del Cermi, Mónica Oviedo, ha celebrado el "hito" que supone esta reforma constitucional, y ha destacado que el artículo nuevo también reconoce derechos e invita a los poderes públicos a impulsar políticas y generar un entorno accesible. Oviedo ha destacado la importancia del lenguaje, indicando que el término que a partir de ahora incorpora la Carta Magna española "incluye" a las personas con discapacidad.

Por su parte, Yobanka Cuervo ha celebrado el "hecho histórico" de la reforma, asegurando que ha "dignificado" a los 4,5 millones de personas que tienen discapacidad en España.

Marta Malgor ha agradecido también el apoyo parlamentario para eliminar un término con el que las personas con discapacidad no se sentían identificadas ni cómodas. "Tenemos discapacidad, pero somos ante todo personas", ha defendido. La presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias ha explicado que su organización hace un "esfuerzo continuo" por mejorar la imagen de las personas con discapacidad, y ha asegurado que la unidad de la discapacidad en torno al Cermi ha logrado la reforma constitucional. Con el cupón del viernes, la ONCE da las gracias por "decidir que merece la pena ponerse de acuerdo".

VOX CREE QUE LOS COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD "SE HAN DEJADO METER UN GOL" AL INCLUIR LA REFORMA EL "VENENO DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO"

Al término del acto, el diputado de Vox Javier Jové ha comparecido ante los medios para criticar la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución, al entender que a los colectivos de personas con discapacidad les han "metido un gol por toda la escuadra" al incluir "el veneno de la ideología de género".

Se refiere el diputado al segundo apartado del artículo, que dice que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad". Después de mostrar su apoyo a la labor de la ONCE y las organizaciones que se encargan de las personas con discapacidad, ha recordado que Vox votó en contra de la "reforma express" del artículo 49 por incluir la ideología de género "bajo el amparo de una buena idea, una buena iniciativa y un proyecto encomiable".

Ha criticado asimismo a los partidos que han amparado esta reforma permitiendo que se introduzca en la Carta Magna "la nociva, peligrosa y venenosa ideología de género". "Es la primera vez que se reconoce un trato desigual a las personas en función de su sexo", ha lamentado, por lo que entiende que "esa inclusividad de la que tanto hablan no es más que una falacia y una hipocresía".

Tras estas críticas, y a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta del CERMI, Mónica Oviedo, ha aclarado que los colectivos de personas con discapacidad creen "verdaderamente" que las mujeres y los menores con discapacidad tienen unas circunstancias específicas y unas necesidades diferentes y que hay que hacer un mayor apoyo.

A nivel estatal, ha explicado, el CERMI tiene un área dedicado exclusivamente a trabajar por las necesidades y los problemas de las mujeres con discapacidad. "Por cuestión de género son diferentes a las de los hombres", ha explicado, dejando claro que "evidentemente" el CERMI trabaja "por todas las personas con discapacidad". Ello no quita, ha agregado, para que a lo largo de los años se hayan detectado unas "especificidades de mujeres y menores" que considera "adecuado" que aparezcan en el nuevo artículo de la Constitución.