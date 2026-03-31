Operación Salida Semana Santa: DGT prevé 9,9 millones de desplazamientos, 306.000 en Asturias

Archivo - Atasco en la autovía A-3, 16 de abril de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este miércoles 16 de abril la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico con motivo de la Semana Santa. Hasta el l - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén 306.000 desplazamientos en Asturias. Esta fase comenzará a mediodía de este miércoles, 1 de abril, dando inicio al puente festivo en Asturias y parte de España.

Esta operación concluirá a las 24.00 horas del lunes, 6 de abril, y en ella hay previstos 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. Este periodo concentra el mayor volumen de tráfico por las salidas simultáneas desde grandes núcleos urbanos hacia zonas turísticas y segundas residencias, así como importantes movimientos de regreso durante el fin de semana por la Operación Retorno.

LA OPERACIÓN DÍA A DÍA

El miércoles, 1 abril, se esperan problemas circulatorios y retenciones en las salidas y accesos de las grandes ciudades a partir del mediodía. Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora de la tarde a las zonas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15:00 y las 23:00 horas.

El jueves, 2 abril, se espera que desde las primeras horas de la mañana se reanudarán los desplazamientos de salida de las grandes ciudades con elevadas intensidades de tráfico, que podrán generar retenciones en las vías principales hasta las 15.00 horas.

El viernes, 3 de abril, jornada festiva en toda España, favorecerá trayectos cortos hacia lugares de ocio próximos a los grandes núcleos urbanos. Por la tarde, se prevé un aumento de la afluencia hacia municipios con actos religiosos, con posibles congestiones puntuales.

El sábado, 4 de abril se esperan posibles dificultades de circulación en destinos vacacionales por desplazamientos de corto recorrido, especialmente en carreteras de la costa. Por la tarde, los primeros regresos adelantados incrementarán la intensidad en algunos ejes viarios principales.

EL PRIMER RETORNO MASIVO, EL DOMINGO

El domingo 5 de abril la DGT espera el primer retorno masivo a partir de medi amañana, con retenciones que se trasladarán progresivamente desde los lugares de destino a los principales ejes viarios.

Durante todo el día se establecerán medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada en los grandes núcleos urbanos.

El lunes 6 de abril se completa la vuelta de vacaciones en las comunidades donde el lunes es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Se esperan problemas de circulación en los principales ejes de estos territorios y en las carreteras de acceso desde provincias limítrofes.

En el resto también continuarán los retornos, motivados principalmente por el comienzo de las actividades escolares y universitarias al día siguiente.