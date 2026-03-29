Calendario laboral de Asturias 2026: abril arranca con el puente de Semana Santa

Archivo - Río Sella a su paso por Cangas de Onís, vista del Puente Romano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias comenzará el mes de abril de 2026 con uno de los puentes más largos del año, gracias a los festivos de Semana Santa. El Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) serán festivos en todo el Principado, lo que permitirá a miles de asturianos disfrutar de un macropuente de abril 2026 ideal para viajar, descansar o participar en las numerosas procesiones y actividades culturales que marcan la Semana Santa en la región.

La Semana Santa de 2026 se celebrará entre el Domingo de Ramos, (29 de marzo), y el Domingo de Resurrección, (5 de abril), concentrando en la primera semana de abril los días de mayor movimiento turístico.

En algunos municipios, como Avilés, Castrillón, Illas y Llanes (excepto las parroquias de Posada y Nueva), también será festivo el Lunes de Pascua (6 de abril), ampliando el descanso a cinco días consecutivos. Este macropuente de Semana Santa en Asturias convertirá a la región en uno de los destinos más atractivos del norte de España para disfrutar de la primavera.

Tras la Semana Santa, los asturianos tendrán que esperar hasta el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) para volver a disfrutar de un puente. Y ya en la segunda mitad del año, el calendario laboral de Asturias 2026 incluye los festivos del 8 de septiembre (Día de Asturias), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 2 de noviembre (lunes siguiente a Todos los Santos), 7 y 8 de diciembre (puente de la Constitución e Inmaculada Concepción), y 25 de diciembre (Navidad).