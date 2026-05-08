Oposiciones en Asturias: más de 2.000 aspirantes a plazas de conductor y operario de servicios

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP), celebrará este sábado 9 de mayo dos nuevos procesos selectivos de acceso a la Administración del Principado, a los que están convocadas más de 2.000 personas. Las pruebas corresponden a las categorías de conductor y operario de servicios, incluidas en las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, y se desarrollarán en distintas facultades del Campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo.

La primera prueba para cubrir siete plazas de conductor, grupo D, en régimen de personal laboral fijo, tanto por turno libre como por promoción interna, comenzará a las 10.00 horas y consistirá, en el caso del turno libre, en un cuestionario escrito de 50 preguntas sobre el temario oficial, además de 10 de reserva. Según ha precisado el Principado en nota de prensa, las personas aspirantes por promoción interna están exentas de este ejercicio. A esta convocatoria concurren 239 personas por el turno libre, que realizarán la prueba en dos aulas de la Facultad de Economía y Empresa (Aulario 1).

Asimismo, se celebrará la prueba única para la provisión de 37 plazas de operario de servicios, grupo E, también en régimen de personal laboral fijo, y mediante los sistemas de acceso libre y promoción interna. En este caso, el ejercicio consistirá en un cuestionario de 45 preguntas y 7 de reserva para el turno libre, mientras que las personas aspirantes por promoción interna deberán responder a 40 preguntas y 5 de reserva.

A este proceso están convocadas 1.762 personas por el turno libre y dos por promoción interna. Las pruebas se desarrollarán en cinco aulas de la Facultad de Economía y Empresa (Aulario 2) y en once aulas de la Facultad de Derecho.