Las oposiciones sanitarias con mayor número de aspirantes se celebrarán en Gijón en la primera quincena de noviembre

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las oposiciones sanitarias con mayor número de aspirantes se celebrarán en Gijón durante la primera quincena de noviembre, según ha confirmado este sábado en la Feria de Muestras de Gijón, FIDMA, la consejera de Salud Concepción Saavedra.

La titular de Salud ha indicado que Lo ha confirmado esta mañana en la feria de muestras la consejera de Salud ha indicado que hay algunas convocatorias "muy grandes como son enfermería, auxiliares de enfermería, celadores o administrativos, donde hay un número muy importante de candidatos inscritos, incluso hasta 13.000 personas para un examen", lo que obligará a celebrar las pruebas en el recinto de la Feria o "incluso algún emplazamiento más dentro de Gijón".

"Y lo vamos a hacer en la primera semana de noviembre o si no, en la segunda semana", ha dicho Saavedra, que ha añadido que en lo referido a las convocatorias más pequeñas "la idea es que se vayan celebrando las pruebas durante este año, probablemente ya en octubre, noviembre y diciembre".

"Aún no tenemos el cronograma, ahora mismo el SESPA está haciendo el cronograma, que es lo que le hemos solicitado desde la consejería, un cronograma y una planificación para que ya nos diga cuándo se van a realizar esos exámenes y poder contárselo también a las organizaciones sindicales", indicó Saavedra.

DÍA DEL DONANTE DE SANGRE

La consejera Concepción Saavedra hacía estas declaraciones en la FIDMA donde ha asistido a la celebración del Día del Donante de Sangre. Ha recordado la titular de Salud del Principado que Asturias es la tercera comunidad en donación, después de Extremadura y Castilla y León, pero aún así tienen que pedir y preocuparse para que cada vez haya más personas que donen sangre y sobre gente joven.

"Tenemos que hacer un relevo generacional, que es verdad que está ocurriendo. Ya tenemos un 33,77% de gente entre 18 y 24 años y si encima pasamos de 18 a 34 ya estamos hablando de más de un 52%. Por lo tanto, sí es verdad que la gente joven se está acercando, pero además de conseguir esa gente a más de donantes también tenemos que intentar que sea de una manera periódica", dijo la consejera.