Organizaciones antitaurinas protagonizan una performance como preludio a la manifestación del 17 de agosto

OVIEDO/GIJÓN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Asturies Antitaurina, con el apoyo de Animanaturalis y CAS International, ha llevado a cabo este domingo una performance pública en la Plaza del Instituto. Un acto que sirve, según los organizadores, como preludio a la manifestación antitaurina convocada para el 17 de agosto en la ciudad.

En el acto se ha leído un manifiesto en el que incidieron los organizadores en que las corridas de toros no son parte de nuestra cultura, "son un vestigio del pasado que seguimos arrastrando simplemente porque beneficia a un puñado de empresarios, satisface las pasiones más bajas de una minoría de la sociedad y sirve como argumento reaccionario de unas ideologías que alientan la violencia y la poca empatía".

Asturies Antitaurina es una plataforma ciudadana que promueve la abolición de la tauromaquia en Asturias mediante acciones pacíficas, educación y movilización social. Colabora con organizaciones internacionales como Animanaturalis y CAS International.

AnimaNaturalis es una organización con presencia en España y Latinoamérica para la defensa de los animales que lucha desde 2003 por establecer, promover y defender los derechos de todos los animales.

Los objetivos de AnimaNaturalis son eliminar o reducir sustancialmente el sufrimiento de los animales en aquellos sectores en los que se les trata con mayor crueldad y violencia, como son las granjas industriales, espectáculos con animales, tradiciones crueles, industria peletera y experimentación con animales.