La OSPA inicia este viernes en Llanes su programa de conciertos itinerantes por Asturias

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OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) inicia este viernes, 14 de agosto, en Llanes su programa de conciertos itinerantes OSPA de Cerca con el que la formación amplía su presencia en el territorio y acerca la música sinfónica a nuevos públicos. Esta primera cita será a las 20.00 horas en el Monasterio de San Salvador de Celoriu bajo la dirección de Josep Gil.

La parte solista correrá a cargo de Willard Carter, que mantiene una estrecha vinculación con el concejo desde su triunfo en el XXIII Concurso Internacional de Música Villa de Llanes en 2022. El violonchelista regresa cuatro años después, consolidado como uno de los jóvenes intérpretes con mayor proyección del panorama europeo.

El concierto inaugura la programación que llevará a la OSPA por distintos concejos a lo largo de la temporada 2026-2027. La iniciativa da forma a uno de los objetivos planteados por la orquesta autonómica, salir de sus escenarios habituales, ampliar su presencia por Asturias y facilitar que más personas puedan disfrutar en directo de la música sinfónica.

OSPA de Cerca continuará el 21 de agosto en Piedrasblancas (Castrillón), el 26 de febrero en La Pola Siero (Siero); el 1 de abril en Luarca (Valdés) y el 2 de abril en La Felguera (Langero), lo que suma nuevos espacios y localidades a la actividad habitual de la formación.

Para inaugurar este recorrido, la OSPA ha elegido dos grandes obras del repertorio romántico. Willard Carter interpretará el Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85, de Edward Elgar, una de las composiciones más reconocidas para este instrumento. La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía nº 4 en la mayor Italina, op. 90, de Félix Mendelssohn.

OSPA de Cerca se incorpora así a una temporada 2026-2027 en la que la orquesta refuerza su dimensión territorial y su vocación de servicio público. Con el concierto en Celoriu comienza un recorrido que complementará la programación de abono, educativa y extraordinaria, y permitirá acercar la experiencia de escuchar a la formación a públicos de distintos puntos de Asturias.