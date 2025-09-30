La OSPA participa en el Festival Internacional ClassicFest de Bragança, en Portugal

Archivo - El maestro Nuno Coelho dirige a una orquesta. - OSPA - Archivo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) participará por segunda vez en el Festival Internacional ClassicFest de Bragança (Portugal). La formación estará dirigida por su titular, Nuno Coelho, y ofrecerá dos conciertos, este miércoles 1 de octubre y el jueves 2, en el Teatro Municipal de Bragança en colaboración con tres destacados solistas internacionales.

Uno de ellos será el pianista portugués Filipe Pinto-Ribeiro, reconocido como uno de los artistas más relevantes de su país en las últimas décadas, según ha informado el Principado en nota de prensa

También participará la violinista suiza Esther Hoppe. Desde 2013 es profesora en la Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria) y toca con un violín Stradivarius de Ahna, construido en 1722.

El tercer solista será el violonchelista Christian Poltéra, profesor en la Universidad de Lucerna (Suiza). Poltéra interpreta con el violonchelo Stradivarius Mara, construido en 1711.

El programa del primer concierto incluirá la obertura de La flauta mágica de Mozart y la Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor, Eroica, op. 55, de Beethoven.

En la segunda jornada, la OSPA interpretará la Sinfonía nº 8 en si menor D. 759 Inacabada, de Schubert, junto al Concierto para piano, violín y violonchelo en do mayor, op. 56, de Beethoven, conocido como el Triple concierto.