Otea celebra su décimo aniversario con una gala en la que entrega los reconocimientos anuales

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Otea, la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, ha celebrado este martes 18 de noviembre su Gala Especial del Décimo Aniversario en el Teatro Campoamor de Oviedo. El evento, que dio comienzo a las 19.00 horas, estuvo presidido por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, junto a un amplio número de autoridades y representantes del sector.

La ceremonia sirvió también como despedida del presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, que concluye su etapa al frente de la organización regional para dedicarse en exclusiva a sus funciones como presidente de Hostelería de España, cargo que asumió a principios de este año.

Durante el acto se hizo entrega de los reconocimientos anuales del colectivo empresarial. El título de Embajador de la Asturianía 2025 fue otorgado al humorista y monologuista Joaquín Pajarón, figura muy querida por el público asturiano.

Su obra humorística, centrada en las costumbres y la identidad regional, ha contribuido a difundir y poner en valor la cultura de Asturias dentro y fuera del Principado.

Por su parte, el premio Embajador del Sector Turístico Asturiano recayó en el Grupo Empresarial El Gaitero. El galardón reconoce la trayectoria de esta histórica compañía, con 135 años de existencia, como referente indiscutible de la industria, la tradición y la cultura sidrera asturiana.

La distinción subraya su papel clave en la proyección internacional de la marca Asturias, especialmente tras la reciente inclusión de la cultura sidrera en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Además, Otea entregó durante el acto los premios a los valores turísticos y hosteleros a cinco establecimientos destacados de la región, junto a ocho Diplomas de Honor concedidos a otros tantos negocios asociados que sobresalen por su compromiso y contribución al sector.