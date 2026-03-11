Oviedo 2031: Presentada en Madrid la candidatura a Capital Europea de la Cultura

El equipo de la candidatura de Oviedo como Capital europea de la Cultura 2031. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 ha presentado este miércoles la propuesta ovetense en el Ministerio de Cultura. La delegación asturiana presentó durante media hora las principales líneas del proyecto y respondió posteriormente durante una hora a las preguntas del comité de selección, integrado por diez expertos europeos.

La decisión sobre qué ciudades superan esta primera fase del proceso se dará a conocer este viernes en torno a las 13.00 horas, según ha informado el equipo de la candidatura en nota de prensa.

El equipo encargado de presentar la candidatura estuvo integrado por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez; el bioquímico Carlos López Otín; el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez; y el exviceconsejero de Cultura, Jorge Fernández León, entre otros.

La intervención fue en inglés, español y asturiano y la sesión se estructuró en una primera parte de presentación del proyecto y un turno posterior de preguntas por parte del jurado, que se interesó por el programa artístico de la candidatura y por la capacidad organizativa y presupuestaria para llevarlo a cabo.

El mensaje central de Oviedo giró en torno al concepto de la "amabilidá", planteado como una "respuesta necesaria desde Asturias a un contexto internacional marcado por la confrontación y el conflicto, proponiendo la cultura como una herramienta para fomentar el diálogo, el consenso y la empatía".

"MUY BUENAS SENSACIONES"

Tras la presentación, de la que el equipo salió "con muy buenas sensaciones", el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha destacado el trabajo realizado durante estos meses. "Con muchos nervios, mucha ilusión, pero también con mucho compromiso. El equipo ha trabajado mucho y ha contestado a todas las preguntas del jurado con mucha precisión y compromiso", ha explicado.

El regidor ha subrayado además el respaldo social y territorial a la candidatura: "Oviedo y toda Asturias están pendientes de lo que está pasando hoy en Madrid. Tiene que pasar algo bueno. Yo estoy cargado de ilusión y de ganas porque esto salga, por Oviedo y por toda Asturias".

La Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, realizó su intervención final en asturiano, destacando el valor de contar con una lengua propia y minorizada y su papel como elemento de identidad cultural. "Hay un proyecto que va más allá de la ciudad, un proyecto de toda Asturias que cuenta con el total apoyo del Gobierno Asturiano", ha indicado.

Gutiérrez subrayó además que la candidatura responde a una visión cultural de largo recorrido. "Hay una hoja de ruta y un proyecto que va más allá de una candidatura a la Capitalidad Europea, tiene que ver con el porvenir del Principado, pasa por apostar por la cultura, por la participación y por los derechos culturales de los asturianos", ha destacado.

El equipo trasladó al jurado que la candidatura constituye un proyecto colectivo respaldado por personas de distintos ámbitos del sector cultural, administraciones públicas, entidades, colectivos y también intergeneracional, reflejando la diversidad del ecosistema cultural asturiano. La propuesta defiende la cultura como "una herramienta transformadora para el territorio, con el objetivo de reforzar el tejido cultural, impulsar la participación ciudadana y contribuir a afrontar retos como la retención del talento joven en Asturias".

Tras la capital asturiana presentaron sus proyectos Palma de Mallorca, la localidad valenciana de Potries y Toledo, siguiendo un orden alfabético. El comité internacional anunciará este viernes qué ciudades superan esta primera fase del proceso de selección. La decisión final sobre la ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2031 se conocerá a finales de este mismo año.