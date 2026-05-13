Oviedo aborda los últimos avances en investigación oncológica con el IV Simposio Internacional del IUOPA

Jornada del IV Simposio Internacional del IUOPA presenta grandes avances en investigación oncológica - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Universitario de Oncología de Asturias (IUOPA), Ana Gutiérrez, ha presentado este lunes el IV Simposio Internacional del IUOPA, un encuentro que ha situado a Asturias como "referencia en la investigación del cáncer". El evento, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo el 13 y 14 de mayo, coincide con el 25º aniversario de la institución.

El director del simposio, Xosé Puente, ha destacado en nota de prensaque las jornadas pretenden mostrar los descubrimientos más recientes tanto en investigación básica como traslacional. En concreto, ha señalado dos pilares fundamentales: el diagnóstico precoz mediante biopsia líquida y la revolución de las inmunoterapias, con especial atención a las células CAR-T.

Sobre estas terapias, que permiten reprogramar el sistema inmune del paciente, Puente ha explicado que el reto actual es "trasladar el éxito" obtenido en leucemias y linfomas a los tumores sólidos. Por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha anunciado que el ISPA trabaja para que la región produzca sus propios tratamientos CAR-T en lugar de utilizar modelos comerciales.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de Trevor Graham, del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, quien ha presentado la técnica de la "metilación fluctuante". Según el experto, este "código de barras" del cáncer permite conocer la historia evolutiva del tumor para prever su desarrollo futuro y mejorar la prevención.

El simposio ha continuado con sesiones dedicadas a la genética y epigenética con ponentes de centros como el CNIO o el IDIBAPS, además de una exposición con más de 50 pósteres de investigadores. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, también ha estado presente en la apertura del encuentro.