Oviedo abre el plazo para presentar propuestas al Programa de Ocio Juvenil 2026

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Juventud abre este lunes el plazo de presentación de propuestas de actividades de ocio para la participación de entidades sin ánimo de lucro del concejo de Oviedo -asociaciones, clubes, federaciones y fundaciones- en el Programa Ocio Juvenil de Oviedo 2026.

Este programa engloba diferentes actuaciones en el ámbito del ocio y el tiempo libre, desde una perspectiva de promoción de la salud y de fomento de estilos de vida saludables, dirigidas a la población juvenil de entre 12 y 35 años.

Las solicitudes, junto con las propuestas de actividades y la documentación correspondiente, deberán presentarse de forma telemática, finalizando el plazo de presentación el viernes 14 de noviembre.

Con el fin de facilitar la presentación de propuestas, se habilitará un servicio específico de asesoramiento y asistencia técnica dirigido a las entidades interesadas. Este servicio estará disponible desde el lunes al 14 de noviembre, de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 13.00 horas, mediante cita previa a través de los teléfonos 984 08 37 23 y 606825246, o mediante correo electrónico en ociojuveniloviedo@proyectohombreastur.org

Asimismo, para resolver cuestiones relacionadas con el uso del portal y la sede electrónica municipal, las entidades pueden contactar con la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC) del Ayuntamiento de Oviedo, en el teléfono 98185060 o en el correo electrónico ovac@oviedo.es