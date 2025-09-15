Oviedo abre la venta de entradas para el ciclo de Teatro en San Mateo 2025

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura ha informado este lunes de los canales de venta de localidades para la programación teatral de San Mateo 2025 en Oviedo, que contará con seis producciones y nueve funciones protagonizadas por actores como Carlos Sobera, Belinda Washington, Lara Dibildos, y el estreno de la obra 'Atra billis', escrita por Laila Ripoll, de la compañía ovetense Sótano B.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Campoamor, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y en la taquilla del Teatro Filarmónica a partir del 10 de septiembre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 hasta el inicio de la última función. Además, se podrán comprar de forma online a través del portal entradas.oviedo.es.

Según la Fundación, los títulos seleccionados ofrecen un "humor fresco y divertido", con guiños a la alta comedia, la comedia de situación y el humor negro, con el objetivo de contribuir al ambiente festivo de las tardes de San Mateo.