Oviedo acoge este fin de semana la XI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage con 42 expositores

Cartel feria antigüedades. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo acogerá este fin de semana la XI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, con un total de 42 expositores procedentes del norte de España, Francia e Inglaterra.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, en esta feria estarán a la venta muebles, joyas, lámparas de coleccionismo, artículos vintage de los años 70 y 80, ropa, discos, monedas, sellos, libros, juguetes y un sinfín de artículos de coleccionista.

La Feria abrirá sus puertas a las 10.30 horas de este sábado y se podrá visitar hasta las 21.00 horas. El domingo 22 podrá visitarse a partir de las 10.30 horas y cerrará a las 20 horas. El precio de la entrada es de 4 euros y es válida para los dos días.