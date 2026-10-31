Oviedo acoge las jornadas nacionales de asesores fiscales los días 5 y 6 de noviembre

Archivo - Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá los días 5 y 6 de noviembre las Jornadas Anuales del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un encuentro nacional que abordará cuestiones como el IVA, la fiscalidad de las empresas, la facturación electrónica y el uso de la inteligencia artificial en los despachos profesionales.

El foro se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe y está organizado por el Colegio de Economistas de Asturias y el REAF, órgano del Consejo General de Economistas.

El programa incluirá la presentación del Informe de IRPF 2026 y del Informe sobre el Impuesto sobre Sociedades 2026. La conferencia inaugural correrá a cargo del director general de Tributos, Jorge Alberto Ferreras, que analizará los principales cambios y novedades tributarias, mientras que la clausura estará presidida por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Las sesiones técnicas tratarán, entre otros asuntos, la corrección de errores en el IVA, la tesorería empresarial y el dinero no afecto a la actividad económica, la constitución de sociedades holding mediante aportaciones no dinerarias y las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial en los despachos. También se analizarán los conflictos en las inspecciones de grupos empresariales y las operaciones vinculadas.

La jornada del viernes incluirá una mesa redonda sobre facturación electrónica, el sistema VERI*FACTU y el proyecto europeo ViDA, así como una sesión dedicada al estado y los retos del Consejo para la Defensa del Contribuyente. El encuentro será presencial, aunque también ofrecerá la posibilidad de participación online.