Oviedo acogerá del 11 al 14 de noviembre un congreso sobre paz, seguridad y migraciones

Archivo - La Regenta, de Leopoldo Alas 'Clarín', con la Catedral de Oviedo de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación (IEPC) celebrará del 11 al 14 de noviembre en Oviedo el 26 Congreso Paz y Seguridad, un encuentro que abordará las relaciones entre los conflictos internacionales, la geopolítica, las migraciones y la educación. Las sesiones tendrán lugar en el IES La Ería y podrán seguirse tanto de forma presencial como en línea.

El congreso plantea abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de la seguridad y su relación con la protección de los derechos humanos, la justicia, la cohesión social y la convivencia democrática. La organización enmarca el encuentro en un contexto internacional marcado por los conflictos armados, las tensiones geopolíticas, los desplazamientos forzados y la polarización social.

Entre los asuntos que centrarán el debate figuran la gestión de los movimientos migratorios, la desinformación, los discursos de odio y el papel de la educación en la prevención de la violencia. El IEPC defiende un concepto de seguridad humana que no se limite a la respuesta ante las amenazas, sino que incorpore también la garantía de derechos, la igualdad y el acceso a servicios esenciales.

El encuentro también abordará la relación entre la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular el ODS 16, dedicado a la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones.

Con esta vigesimosexta edición, el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación busca promover el análisis y el diálogo sobre los retos de la paz y la seguridad desde una perspectiva vinculada a los derechos humanos, el Derecho Internacional y la cooperación.