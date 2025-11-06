Oviedo activa medidas contra la sequía: menos baldeos y riegos, pero sin restricciones en el consumo doméstico

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ha activado medidas contra la sequía ante la escasez de lluvias y las bajas reservas de agua en los embalses de los Alfilorios y Tanes. Estas medidas, agregan, "en ningún caso afectan al consumo doméstico o industrial".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que las medidas puestas en marcha son la reducción de baldeos o la suspensión de fuentes ornamentales de circuito cerrado.

La escasez de lluvias de este otoño, unida al invierno, primavera y verano ya bajos en precipitaciones, han obligado al Consistorio ovetense a activar estas medidas, "después de que se haya dejado pasar un tiempo prudencial a la espera que la situación hidrológica se revirtiera".

Los registros históricos han reflejado siempre un aumento de la lluvia en otoño, algo que no está siendo así este año y las previsiones para las próximas semanas no son favorables en ese sentido, han explicado desde el área de Infraestructuras.

En la actualidad el embalse de Alfilorios está en un entorno del 30%, considerado nivel de prealerta para la CHC. Y el embalse de Tanes, desde el que Cadasa da servicio a varios municipios, entre ellos Oviedo, está por debajo del 50%.

MEDIDAS ACTIVADAS

Entre las medidas activadas por el Ayuntamiento figura una campaña de comunicación para informar a los ciudadanos de la situación "crítica" y de las medidas que se pretende adoptar.

Indican asimismo que se cerrarán las fuentes ornamentales que no sean de circuito cerrado, las fuentes de beber que no tengan pulsador (de chorro continuo) y se reducirán los baldeos, en coordinación con el área de Limpieza.

Por otra parte, dejarán de regarse los parques y zonas verdes, excepto en zona de Jardines con planta de flor, en coordinación con el área de Parques y Jardines.