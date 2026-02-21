Oviedo celebra las jornadas gastronómicas del Antroxu: pote y frixuelos llenan los restaurantes de la ciudad en Carnaval

Cartel de las jornadas gastronómicas de Antroxu en Oviedo - OTEA

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Oviedo celebra este fin de semana las Jornadas Gastronómicas del Antroxu, con un menú basado en el tradicional pote asturiano, frixuelos y picatostes. En total, 49 establecimientos de Oviedo se han adherido a estas jornadas gastronómicas.

Impulsadas por la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos y con amplia participación de la hostelería local, estas jornadas comenzaron el Martes de Carnaval y seguirán durante todo el fin de semana en la capital asturiana, donde la celebración del Carnaval se retrasa tradicionalmente al fin de semana siguiente al martes.

La patronal hostelera Otea coordina la participación de los establecimientos en las jornadas, con el objetivo de dar a conocer Oviedo como destino gastronómico de referencia en carnaval.

El plato principal del Menú de Antroxu es el pote asturiano, un guiso que los hosteleros ofrecen a base de nabos, chorizo, morcilla, derivados del cerdo como oreja, lacón, costillar y morro, además de berza, alguna patata y fabes. El menú se completa con frixuelos, picatostes y casadielles para el postre.