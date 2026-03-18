Oviedo convoca el Concurso de Escaparates de Semana Santa con premios de hasta 500 euros

Cartel del Concurso de Decoración de Escaparates de Semana Santa 2026 de Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, colabora con la Hermandad de Los Estudiantes en la organización del Concurso de Decoración de Escaparates de Semana Santa 2026, una iniciativa que busca dinamizar el comercio local y reforzar el ambiente festivo en las calles de la ciudad.

En esta edición se otorgarán tres premios: un primer galardón de 500 euros, un segundo de 300 y un tercero de 200 euros, además de diploma y trofeo. La concejala de Economía, Leticia González, ha animado a los ovetenses a "pasear por la ciudad para admirar los escaparates que participan en esta iniciativa, que pone en valor una fecha muy arraigada en la ciudad como es la Semana Santa".

El certamen, que cuenta con la colaboración económica de Caja Rural de Asturias y el apoyo de la Asociación de Comercio de Asturias (ACOA) en su difusión, permitirá disfrutar entre el 27 de marzo y el 5 de abril de los escaparates decorados por los establecimientos participantes. El plazo de inscripción finaliza el 27 de marzo.