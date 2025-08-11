Oviedo Filarmonía abre su temporada con conciertos en Trubia, Oviedo y el Festival Internacional de Santander

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oviedo Filarmonía inicia su temporada de conciertos, con programas que, estas primeras semanas, llevarán a la sinfónica ovetense al Teatro-Casino de Trubia, al claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y a la 74 edición del Festival Internacional de Santander.

Comandada por el concertino, Andrei Mijlin, la orquesta ha regresado esta mañana a los ensayos, de cara al concierto que ofrecerá el próximo jueves 14 de agosto, a las 19 horas, en el Teatro Casino de Trubia, dentro de la programación estival de la Fundación Municipal de Cultura. En formación de cámara, y con Mijlin como solista y dirigiendo desde el violín, Oviedo Filarmonía interpretará un programa compuesto por el aria de la Suite orquestal n.º 3 en re mayor, BWV 1068, de J. S. Bach; el Concierto para violín y orquesta de cámara en mi mayor, BWV 1042, también de Bach; el Divertimento en re mayor, K 136, de W. A. Mozart y el Concierto en la mayor, F XI n.º 4, de A. Vivaldi. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Una semana más tarde, el viernes 22 de agosto, Oviedo Filarmonía protagoniza, junto a las estrellas de la ópera Pretty Yende y Michael Fabiano, y a la batuta del maestro Pablo Mielgo, la gala lírica del 74 Festival Internacional de Santander. La cita, a las 20 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, marca el regreso de la orquesta asturiana a uno de los festivales imprescindibles del verano cultural europeo, tras el recital en el que participó, en la edición de 2023, junto al tenor Juan Diego Flórez. Las localidades para este concierto pueden adquirirse a través de la web del festival cántabro, https://festivalsantander.com

Después, y de nuevo dentro de la programación de la Fundación Municipal de Cultura, llegarán los conciertos de verano en el claustro del Edificio Histórico de la Universidad, dirigidos por el titular de Oviedo Filarmonía, Lucas Macías, y que, tras la pandemia, se han convertido en parte imprescindible de la temporada, Tanto por su cercanía con el público, como por el protagonismo que en estas citas adquieren los Principales de las diferentes secciones de la orquesta. En esta edición serán los Principales de oboe, Jorge Bronte; y de clarinete, Inés Allúe, los solistas, por este orden, en los conciertos del claustro los días 27 y 29 de agosto, ambos a las 19 horas y con entrada libre hasta completar el aforo.

En el primero de ellos, Bronte interpretará el Concierto para oboe y orquesta n.º 1 en re menor, de Ludwig A. Lebrun. La obertura Coriolano de Beethoven y la Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor, K 543, de Mozart, completan este primer programa. En el segundo, el viernes 29, Inés Allué se hará cargo de la parte solista en el Concierto para clarinete y orquesta n.º 1 de Carl Maria von Weber, que sonará en el claustro junto a la Sinfonía n.º 1 en si bemol mayor, op. 38, de Robert Schumann.