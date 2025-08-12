Oviedo Redondo exige al Ayuntamiento el cese de la colaboración institucional con la Comunidad Judía de Asturias

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal del Oviedo Redondo ha instado este martes al equipo de gobierno municipal a revertir la cesión del local municipal conocido como La Casina del Fontán a la Asociación Comunidad Judía de Asturias, al considerar que dicha concesión incumple la normativa municipal y discrimina a otras entidades sociales del municipio.

En un comunicado, la asociación denuncia que la cesión, en vigor "desde hace décadas", vulnera el reglamento que establece un plazo máximo de cuatro años para la cesión de bienes municipales, incluida la prórroga. Esta situación, subrayan, contrasta con las dificultades de acceso a espacios públicos que enfrentan otras asociaciones locales.

Aunque califican la cesión como una "irregularidad administrativa", la asociación vecinal dirige sus críticas especialmente hacia la presidenta, a quien acusan de "justificar, defender e incluso negar" la actuación del Gobierno de Israel en Gaza. En su escrito, califican como "insoportable" su posicionamiento público en redes sociales y medios, en un contexto que describen como de "exterminio del pueblo palestino".

La asociación exige al Ayuntamiento de Oviedo que cese toda colaboración institucional con la Comunidad Judía de Asturias, y solicita a la Corporación municipal que se posicione públicamente en contra del genocidio en Palestina. Asimismo, anima a la ciudadanía a sumarse a movilizaciones internacionales en protesta por la situación.

"Las personas decentes no podemos consentir esto, ni por acción ni por silencio, que es otra forma de complicidad", concluye el comunicado, en el que también rechazan que estas críticas puedan ser tildadas de antisemitas.