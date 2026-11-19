Gala de los Premios Nacionales de Doblaje - GERARDO ALBORNOZ

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica de Oviedo acogerá el próximo 28 de noviembre, a las 19.00 horas, la VIII Gala de los Premios Nacionales de Doblaje, que reunirá a más de un centenar de profesionales del sector y rendirá homenaje a Manolo García con la entrega del Atril de Oro por su trayectoria.

La ceremonia, abierta al público con entrada gratuita, reconocerá el trabajo de actores, actrices y profesionales técnicos en quince categorías, según ha informado la organización en una nota de prensa. Entre las novedades de esta edición figuran los premios al mejor actor y a la mejor actriz revelación y el galardón a la mejor mezcla de sonido.

La actriz y directora de doblaje Lorena Armengol, responsable de la dirección del doblaje al asturiano de 'L'Abeya Maya', conducirá la gala, que comenzará con una actuación del Coro Minero de Turón y contará con intervenciones del cuarteto de cuerda Piacevole. Antes de la ceremonia se celebrará un 'photocall' con alfombra roja para invitados, nominados y premiados.

Entre los asistentes anunciados se encuentran Dani García, voz habitual de Brad Pitt y Will Smith; Camilo García, conocido por doblar a Anthony Hopkins y Jean Reno; Juan Antonio Bernal, voz de Robert Downey Jr.; y Raúl Llorens, que ha prestado su voz a Chris Evans y Orlando Bloom.

También participarán Núria Trifol, voz habitual de Anne Hathaway; Salvador Vidal, que ha doblado a intérpretes como Liam Neeson, Mel Gibson y Richard Gere; y Luis Posada, voz habitual de Johnny Depp y Jim Carrey. A ellos se sumarán el actor y presidente de la Fundación AISGE, Mario Pardo, y el intérprete Vicente Gil.

En el apartado de candidaturas, el asturiano Javier Valdés está nominado por la dirección de doblaje de 'Backrooms'. La organización también ha destacado la candidatura de Marta Angelat por 'El misterio de Cemetery Road'. Entre las producciones que concurren a los premios figuran 'Toy Story 5', 'Hoppers', 'Batman: El cruzado enmascarado' y 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia será la entrega del Atril de Oro a Manolo García, que ha puesto voz a actores como Robert Redford, Christopher Reeve, Jeff Bridges, Jeremy Irons y Michael Keaton. Este galardón constituye el máximo reconocimiento honorífico de los premios y distingue su contribución a la profesión.

Las entradas gratuitas podrán obtenerse en taquilla y a través de la plataforma municipal de venta de entradas del Ayuntamiento de Oviedo. La organización anunciará nuevos participantes durante los días previos a la gala a través de sus redes sociales oficiales.