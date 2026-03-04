Oviedo rinde homenaje a cuatro mujeres artistas por su "gran poder transformador a través de la cultura"

Consuelo Vallina, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo en Asturias, Purita de la Riva, concertista, docente y defensora del patrimonio musical regional y Elise Florentino, artistista visual, homenajeadas por el Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Purita de la Riva, concertista, docente y defensora del patrimonio musical regional; Carmen Benedet, pionera del galerismo de España; Consuelo Vallina, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo en Asturias y Elise Florentino, artista visual y figura emergente del panorama artístico. Estas han sido las cuatro mujeres que el Ayuntamiento de Oviedo ha homenajeado este miércoles con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

"Oviedo con igualdad y respeto. Mujeres qe transforman el mundo a través de la Cultura", ha sido el lema elegido por el Ayuntamiento junto a la imagen elaborada por Andrea Franceschi, joven ilustradora que inició su trayectoria en el ámbito infantil, editorial y de marca, colaborando con festivales y proyectos vinculados a la creación de marca.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo, contó con la intervención de la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco. Concejala delegada de Políticas Sociales que ha destacado que con esta campaña con motivo del 8M han querido "simbolizar la lucha y el trabajo colectivo por el reconocimiento y visibiliación del papel de las mujeres en la construcción cultural".

Velasco ha recordado que el verdadero avance no consiste en decir a las mujeres como deben de vivir, sino grantizar su libertad para elegir su proyecto de vida sin presiones y obstáculos.

"Gracias a quienes abrieron camino y también a todas las madres y abuelas que nos educaron en los valores de igualdad y justicia. La igualdad real no es un eslogan, es un compromiso", dijo la concejala delegada que defendió "una igualdad que no enfrente a mujeres y hombres sino que los comprometa en un futuro común".

Las homenajeadas por su parte agradecieron el reconocimiento. Así Purita de la Riva, ha asgeurado que "el que se acuerden de una cuando eres viejecita es un muy bello regalo, como una caricia".

Consuelo Vallina por su parte ha indicado que "estos premios son una satisfacción porque el mundo del arte es un mondo duro y más para las mujeres, sobre todo las de su generación".

Por su parte, Elise Florentino, ha manifestado que llegó a Oviedo con 10 años y siente un gran amor por la ciudad. "He tenido que trabajar mucho pero para mi el arte es el amor de mi vida. Lo disfruto mucho, agradecer a Oviedo como acogió mi trabajo. Una cidad que me ha dado mucho a la que quiero mucho", dijo.

Florentino mostró su deseo de que "se abran más las puertas a otras mujeres y niñas migrantes, que rompan las barreras del pensamiento y que hagan lo que ellas quieran, que no se queden en el sitio que se les asigne".

La cuarta homenajeada, Carmen Benedet no pudo asistir al acto por motivos de salud.