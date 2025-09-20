Oviedo rinde homenaje a Tina Turner con un concierto en la Sala Gong el 26 de septiembre

Los grandes éxitos de Tina Turner se escucharán en Oviedo en un tributo especial el 26 de septiembre.
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 20 septiembre 2025 15:04

   OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Sala Gong acogerá el próximo viernes, 26 de septiembre, a las 21.00 horas, un concierto homenaje a Tina Turner a cargo de la cantante asturiana Mónica Pañeda. El espectáculo repasará los grandes éxitos de la artista, desde sus inicios hasta sus himnos más icónicos.

   Con banda en vivo y una puesta en escena "arrolladora", Pañeda dará vida a los temas que marcaron generaciones, transmitiendo la fuerza y la pasión que caracterizaron a Turner. La banda estará formada por Ángel Miguel, Javi Ramos, Carlos Laiz, Leo Duarte, José Ángel Doval y Mero Gutiérrez.

   Según los organizadores, más que un concierto, será "una experiencia vibrante" que celebra la música y el "espíritu indomable" de Tina Turner. Las entradas están a la venta en la web de la Sala Gong y en taquilla.

