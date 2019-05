Oviedo.-Taboada (Somos) afirma que aspiran a ser la fuerza más votada en la ciudad "ante el desplome del PP"

Publicado 24/05/2019 20:14:33 CET

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Somos Oviedo a la Alcaldía, Ana Taboada, se ha fijado como objetivo en estas elecciones municipales ser primera fuerza en Oviedo "ante el desplome del Partido Popular".

Así lo ha asegurado este jueves en el acto de cierre de campaña, que tuvo lugar en la plaza del Paraguas. "Somos la segunda fuerza municipal y ante el desplome del PP nuestro objetivo es ser primera fuerza. Si no lo somos nosotros, lo será la FSA", ha advertido.

Durante su intervención, Ana Taboada ha recodado que hace cuatro años Somos Oviedo cedió la Alcaldía al PSOE para que no gobernara el PP. "No me arrepiento, pero tenemos un PSOE en esta ciudad que no es libre, que no nos defiende, que no está dispuesto a enfrentarse a los poderosos para devolverle a esta ciudad el lugar que se merece. Que baja la cabeza ante las grandes empresas y que baja la cabeza ante la FSA", ha asegurado.

"Eso que llaman líos del tripartito no son líos, es Somos partiéndose la cara por defender a Oviedo. Donde esperábamos colaboración, encontramos confrontación, porque somos los únicos que ponemos por delante de los intereses del partido los interese de Oviedo. Lo hemos demostrado de sobra", ha señalado.

"Hace cuatro años elegimos Oviedo y Oviedo empezó a convertirse en un lugar mejor para vivir. Y este domingo, el futuro de ese proyecto que hemos empezado a construir está en vuestras manos. Este domingo vamos a elegir entre avanzar o retroceder", ha proclamado Taboada.