El Pabellón de La Magdalena de Avilés acoge este fin de semana la nueva edición del salón Stock Auto

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena acoge este fin de semana la nueva edición del Salón Stock Auto, una feria que buscac poner al alcance de los consumidores "los mejores" stocks de automóviles que, con motivo del cierre de temporada de ventas, ofrecen los operadores del sector.

Según ha informado la Cámara de Comercio de Avilés en nota de prensa, la pasada edición se superaron las 5.000 visitas en un evento sectorial "pensado como una herramienta más para ayudar a las empresas distribuidoras y operadores del sector a dar un empujón a la venta de sus stocks de automóviles".

En horario de 11.00 a 20.00 horas, el pabellón se distribuirá en 17 expositores de diferentes concesionarios asturianos. Junto al salón, el domingo se celebrará la décimo tercera edición de la reunión de coches clásicos.