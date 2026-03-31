Pablo López y la gala de magia Piccola Laboral abren la programación de primavera en el Teatro de la Laboral

Film Symphony Orchestra. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJON, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Laboral abrirá su programación de primavera con el concierto de Pablo López y los magos Lucía Rivera, Raúl Alegría y Adrián Conde, en Piccola Laboral.

Una programación que, según una nota de prensa del Gobierno asturiano, incluye música, humor, teatro y magia para los meses de abril, mayo y junio.

En el caso de Pablo López, el cantante regresa el próximo día 4 a la Laboral con su nueva gira 'El Niño del Espacio en Concierto', con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y los temas de su último álbum.

Un día después, el teatro se llenará de magia para todas las edades con Piccola Laboral, a cargo de Lucía Rivera, Raúl Alegría y Adrián Conde. La actuación se completará con actividades en el Patioh! y el Café de la Laboral y con talleres para público familiar, que tiene ya las entradas agotadas, con Joan Ander y Mago Martín (Doble M).

Edu Soto, por su lado, traerá el próximo día 11 a Gijón su espectáculo 'Más vale solo que ciento volando revolution', un show "único y totalmente impredecible" con monólogos, comedia musical, improvisación e interacción con el público.

También pasarán por el la Laboral, el próximo día 12, los youtubers Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y los diferentes personajes que encarnan en sus vídeos en El show de la Fantasy House.

La banda Capercaillie, una de las formaciones más reconocidas de la escena celta internacional, en su caso, clausurará con un concierto en el Teatro el 16 de abril la muestra sectorial Alcuentru Profesional, Música en Rede.

Por su parte, Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y Luis Piedrahita protagonizarán 'Mentes Peligrosas 3', con tres pases los días 17 y 18 del próximo mes de abril, mientras que la compañía Coma14 hablará sobre ausencia y memoria en la obra '¿Dónde está cuando ya no está?', dirigida a un público familiar, el próximo día 19.

Por el escenario del teatro de la Laboral también pasará el cantautor Ismael Serrano, quien ofrecerá el próximo 24 de abril un concierto "muy íntimo y especial", con guitarra y voz, en el que repasará sus grandes éxitos y sus nuevas canciones.

L.E.V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), además, celebrará este año su 20 edición, que incluye dos días de programación en diferentes espacios de la Laboral los días 1 y 2 de mayo.

Otro artista veterano que sonará en el teatro es Bertín Osborne, quien actuará el próximo 9 de mayo. Asimismo, Pata Teatro representará el 17 de mayo 'Debajo del Tejado', una comedia para público familiar, y Theatre Properties traerá el 22 de mayo Tarzán, el musical al Teatro de la Laboral.

Jeanette, por su lado, celebrará sus 50 años de carrera en Gijón con un concierto el próximo día 23, mientras que el humorista Facu Díaz pondrá sobre el escenario su show 'Esto no es culpa de nadie' el 24 de mayo. Otro espectáculo que se podrá ver en Gijón, el próximo día 31, es la comedia 'Ya me has tocado'.

Asimismo, el cómico Abián Díaz promete carcajadas con 'Patético0, el próximo 6 de junio; la Film Symphony Orchestra repasará las bandas sonoras de películas míticas del western en 'Wanted', el 13 de junio, y Shinova estrenará, el 20 de junio, su nuevo 'EP, La Tormenta Perfecta', en un formato expandido con sección de cuerdas en directo.

Además, para los próximos meses ya hay además varias actuaciones previstas: Filosidra, de Joaquín Pajarón (26 de septiembre); El Kanka (3 de octubre); El Arrebato (24 de octubre); 'Somos monos', de Ángel Martín (30 de octubre); y Eliades Ochoa (6 de diciembre).