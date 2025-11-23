Pablo López llevará su gira 'El Niño del Espacio' a Gijón el 4 de abril

Archivo - El cantante Pablo López posa para Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gijón será una de las ciudades que reciban la gira 'El Niño del Espacio en Concierto', de Pablo López. El concierto se celebrará el 4 de abril en el Teatro de La Laboral y las entradas se pondrán a la venta el 25 de noviembre a las 11.00 horas a través de la web www.emotionalevents.es.

El pianista y compositor malagueño regresa a los escenarios con un espectáculo diseñado para teatros y auditorios, en el que combinará sus éxitos más conocidos con nuevas composiciones de su próximo álbum.

El anuncio coincide con el lanzamiento del single 'El niño del espacio', anticipo de una etapa creativa que el propio artista ha definido como "ilusionante y profundamente personal".