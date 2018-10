Padres de niños con enfermedades neurológicas insisten en pedir a Del Busto una reunión

Publicado 20/02/2018 13:24:42 CET

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los padres de niños con enfermedades neurológicas que recurren a los servicios del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) siguen insistiendo en pedir por registro reunirse con el consejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Francisco del Busto. De no recibir respuesta, están dispuestos a acudir a alguna institución y reclamar legalmente ante lo que a su juicio es una deficiente atención para los pequeños.

"Estos niños están en una situación de desamparo y legalmente no creo que se pueda consentir eso", ha comentado a Europa Press la portavoz de los padres afectados, Eva Brandi.

Los padres llevan ya reunidas casi 20.000 firmas de apoyo a su reivindicación a través de la plataforma Change.org . Alegan que están sufriendo listas de espera de año y medio, cuando los niños necesitan acudir a citas continuadas.

La problemática fue tratada la semana pasada en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), cuando Podemos pidió explicaciones a Del Busto sobre la problemática. El dirigente asturiano admitió que existía un margen de mejora importante, dijo que tratarían de priorizar las primeras consultas y señaló que hay familias que acuden al HUCA procedentes de otras áreas sanitarias donde podrían tener el mismo servicio.

Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a Brandi. Para empezar, ha negado que se tenga el mismo servicio. Ella pertenece al área sanitaria de Gijón, pero allí no podían atenderla y por eso decidieron derivar el asunto al HUCA, donde sí había neurólogos para tratar a su pequeño. "No es un capricho", ha señalado.

Tampoco considera adecuado Brandi dejar en segundo plano las consultas de seguimiento, porque, al ser los niños tan pequeños y en plena fase de desarrollo, ese control resulta indispensable. "Estamos hablando de enfermedades graves en niños", ha indicado. En este sentido, se ha referido a la importancia de atender a las necesidades de medicación de los pequeños, que cambian más que en un adulto.

Brandi ha dicho que Del Busto se dedicó a leer a los diputados un escrito que le encargó a los responsables del HUCA. Pero consisera que lo que debería hacer el dirigente asturiano es escuchar de primera mano los problemas que tienen las familias con estos niños tan dependientes.

En el HUCA sólo hay dos neuropediatras, ha indicado Brandi, mientras que, por ejemplo, en Mallorca, con una población similar, hay siete. La portavoz de los padres afectados demanda solucionar este asunto de manera sostenible, y no adelantando citas a quienes más se quejan "para callarnos".