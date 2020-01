"Los padres tenemos derecho a participar en la educación de nuestros hijos", defiende Mallada (PP)

Publicado 21/01/2020 13:37:34 CET

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Teresa Mallada, ha defendido este martes el derecho de los padres a "participar" en la educación de los hijos, y ha asegurado que su partido estudiará la propuesta de Vox para implantar el pin parental en Asturias.

No obstante, ha defendido en declaraciones a los medios que actualmente ya existen mecanismos para que los padres participen de las actividades que se realizan en los centros educativos, y ha criticado que tanto Vox como el PSOE estén alimentando el debate en torno al pin parental, dándole "una importancia que no tiene". "Lo que veo es un interés claro del PSOE por revivir a Vox y un interés de Vox de dar juego al PSOE porque ahí consigue votos de la derecha y del centro derecha moderado", ha asegurado. Al PP, ha dicho, no le "corresponde" entrar al juego.

Sí es para Mallada "muy importante" la libre elección de centros educativos. "Es fundamental que los padres puedan elegir libremente el colegio que quieren para sus hijos, y participar siempre que podamos de las materias formativas, sobre todo las complementarias", ha defendido, de manera que si los padres están de acuerdo envíen a sus hijos a esas clases y sino, no.

Los padres, ha defendido, son los que poseen la patria potestad de los hijos, y son quienes deciden qué educación quieren dar a sus hijos.