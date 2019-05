La PAH se concentra este viernes ante Servicios Sociales contra el desahucio de una familia con dos menores en Oviedo

Publicado 30/05/2019 16:42:26 CET

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo ha convocado para este viernes día 31, a las 11.00 horas, una concentración de protesta ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales contra el desahucio de una familia con dos menores en Oviedo.

El colectivo recrimina, en nota de prensa, "la pasividad del Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ante la escalada de los desahucios por impago de alquiler" ante el señalamiento para el martes 4 de junio del desahucio de una familia compuesta por cinco miembros, dos de ellos menores (10 y 16 años), "por carecer de recursos suficientes para el pago del alquiler del piso en el que residen en el barrio de La Tenderina".

"Sus únicos ingresos ascienden a unos 800 euros al mes, correspondientes al Salario Social Básico y otras ayudas sociales menores que apenas les permiten hacer frente a los gastos básicos de alimentación y suministros básicos, y que les sitúa en el grupo de las 25.000 familias asturianas en situación de pobreza severa", apuntan desde la PAH.

Además, remarcan que "a pesar de cumplir los requisitos legalmente exigidos, el Ayuntamiento de Oviedo les ha denegado el acceso a una vivienda pública por causa de emergencia social, argumentando que 'no necesitan atención especial' por parte de los Servicios Sociales, y se limita a aconsejarles como solución que se busquen otra vivienda de alquiler 'en el mercado libre'".

"A todos los sitios que llamo, me exigen como garantía de pago un contrato de trabajo, las últimas nóminas y en algunos hasta la vida laboral; en cuanto digo que cobramos el salario social, se acaba la conversación", dice la madre de la familia, según el escrito de la PAH.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo reclama para esta familia ovetense "una vivienda digna a cambio de un alquiler acorde a sus recursos económicos".

Además, incide en que "38.000 personas en Oviedo se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, y 9.000 familias no pueden hacer frente a retrasos en el pago de gastos de su vivienda. Mientras tanto, no existen viviendas públicas vacantes disponibles en Oviedo, en los últimos cuatro años no se ha terminado ni una sola vivienda social, y más de 20.000 pisos permanecen vacíos".

"Ante esta situación de verdadera emergencia habitacional, Ayuntamiento y Principado de Asturias no pueden permanecer por más tiempo impasibles y han de acometer urgentemente acciones concretas para garantizar el derecho fundamental a la vivienda", concluye.