Pantalla gigante y zona accesible: el plan de Avilés para vivir la final del Mundial

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro decide el pase a la final del mundial y es la primera vez en 16 año - Gustavo Valiente - Europa Press

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés habilitará una pantalla gigante en la plaza de España para retransmitir en directo la final del Mundial 2026. La pantalla tendrá unas dimensiones de 5x3 metros, es decir 15 metros cuadrados, con su correspondiente sistema de sonido, preparado para aproximadamente 5.000 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, se habilitará también una zona en la parte delantera para personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento, como ya hiciera en la final de la Eurocopa 2024, está preparando los medios técnicos y los dispositivos necesarios para que se viva una jornada de afición al fútbol y de apoyo a la selección española "que tanto ha demostrado en este Mundial".

Ante la previsión de que sea un evento multitudinario, se pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad de la Policía Local, que contará con 10 efectivos en el turno de tarde y 10 efectivos en el turno de noche, con especial atención al tráfico que se pueda ocasionar. Se recomienda acudir a la plaza con antelación al inicio de la retransmisión.