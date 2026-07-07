Una pareja se enfrenta a tres años y medio de cárcel por estafar a un hostelero de Gijón con su tarjeta de crédito

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado una pena de tres años y medio de prisión para un hombre y una mujer acusados de apoderarse de un total de 13.567,61 euros pertenecientes al empleador de ella. La vista oral tendrá lugar este miércoles, 8 de julio, a las 10.00 horas, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

El Ministerio Fiscal sostiene en su escrito que la procesada trabajó como empleada en un establecimiento de hostelería situado en la calle Alcarria de Gijón. Debido a su vinculación laboral, la mujer disponía de las llaves de la vivienda del propietario del negocio para realizar diversas funciones, como la recogida del correo, durante los periodos en los que este se encontrara ausente.

Aprovechando esta circunstancia, el 17 de noviembre de 2021, la acusada se apoderó de una tarjeta de crédito a nombre de la víctima que había sido remitida por correspondencia a su domicilio. Posteriormente, entre el 2 de julio y el 7 de agosto de 2023, la mujer y su pareja sentimental efectuaron con dicha tarjeta numerosos pagos y reintegros en cajeros automáticos sin el consentimiento del afectado.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que los investigados cometieron un delito continuado de estafa agravada; y pide que se condene a cada uno de ellos a tres años y medio de cárcel, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Además, la Fiscalía solicita para los acusados una multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros, la cual implicará una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, exige que la pareja indemnice de forma conjunta al hostelero perjudicado con los 13.567,61 euros sustraídos, cuantía a la que se habrán de sumar los intereses legales correspondientes.