El Parlamento asturiano exige al Gobierno de España la eliminación del peaje del Huerna

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes durante la última sesión del Debate de Orientación Política varias propuestas de resolución que reclaman la supresión del peaje del Huerna (AP-66), la autopista que comunica Asturias con León.

Entre ellas figura una iniciativa impulsada por el PP, que ha sido aprobada por unanimidad, que insta al Consejo de Gobierno del Principado a trasladar al Gobierno de España la necesidad de proceder a la supresión del peaje de la AP-66.

Asimismo, ha salido adelante otra propuesta promovida conjuntamente por los dos grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria por Asturias, junto con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. En ella se insta al Ejecutivo autonómico a ejercer un "liderazgo político, administrativo y jurídico firme" en defensa de los intereses de Asturias, actuando de manera decidida en todos los frentes disponibles para lograr la eliminación del peaje.

La propuesta también reclama al Gobierno asturiano que lidere la movilización social y política a través de la "Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita", reconociendo la relevancia de esta cuestión para la cohesión territorial y el desarrollo de la comunidad.

Además, se plantea la elaboración de un informe integral que detalle la posición del Principado y sus argumentos en respaldo al dictamen de la Comisión Europea, así como su remisión a todos los ámbitos y procedimientos pertinentes.

Por último, se solicita al Gobierno del Principado que traslade formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la necesidad de asumir jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y avanzar en la eliminación del peaje de la AP-66, garantizando la participación activa de Asturias en el procedimiento abierto.

El Parlamento asturiano ha sido escenario de reproches entre los diferentes grupos parlamentarios, donde han debatido y votado un total de 122 propuestas de resolución. Una votación en la que no ha estado presente el presidente del Principado, Adrián Barbón, tampoco el presidente el PP asturiano, Álvaro Queipo.

"Quien decide la eliminación del peaje es el Ministerio de Puente, el reprobado. Quien puede retirarlo es el Gobierno de España, no la Unión Europea", ha afirmado el diputado del PP y portavoz adjunto en la Junta General, Luis Venta, durante la fijación de posición previa a las votaciones de las propuestas de los diferentes grupos.

Venta ha criticado al presidente asturiano, Adrián Barbón, por no exigir la eliminación del peaje. "Le tiemblan las piernas si tiene que exigir esto a su jefe", ha enfatizado.

En su intervención, el diputado de Vox Javier Jové ha afirmado que los socialistas "no están legitimados ni para presentar una propuesta de resolución ni para ponerse detrás de ninguna pancarta" relacionada con este asunto, ya que, a su juicio, "a día de hoy quien tiene la respuesta es el Partido Socialista y no les da la gana".

Tanto PP como Vox han cuestionado las recientes palabras de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien apuntó a que la continuidad del peaje respondía a motivos políticos. "Más bien son motivos económicos", ha señalado Jové, antes de asegurar que "no hay dinero para Asturias" porque "todo el dinero se va a pagar un peaje... pero el peaje de los golpistas catalanes".

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha acusado al PSOE de "desoír a la Comisión Europea", y ha responsabilizado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez de forzar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El diputado socialista Luis Ramón Huerga fue el encargado de responder a las críticas de los diputados de PP y Foro, a quienes ha preguntado si alzaron la voz contra el peaje cuando se aprobó su "prorrogación" y haciendo mención a Francisco Álvarez Cascos y José María Aznar como responsables de dicha prórroga.